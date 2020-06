Malcky G, la nuova promessa della trap presenta il nuovo singolo 'Wavy'

Ph. Cr.: Riccardo Melon









MILANO - Cresciuto in America con la passione per l'hip pop, la nuova promessa della trap Malcky Gtorna con il nuovo singolobrano che vede la collaborazione speciale con MamboLosco. La traccia è prodotta da Andry The Hitmaker ed è accompagnata dal videoclip diretto da Riccardo Malon con riprese di DImitri Bertetto.Malcky G non è nuovi agli addetti ai lavori: il pubblico giovanile ha avuto modo di apprezzare la sua musica attraverso dei brani pubblicati in precedenza, come “Hit”, “Cereali”, “Senza Orari” e “Mood”. Dalla sua famiglia ha ereditato la passione per la musica: infatti il papà Mohamed Reeves è stato un ballerino e e dall'amore dei suoi genitori per l'arte, si è avvicinato alla musica.Io e Mambo ci siamo conosciuti ad un concerto, da lì abbiamo subito instaurato una bella amicizia, così abbiamo deciso di collaborare. Mi ha fatto molto piacere, lavorare con un amico che è già ad un buon livello nella scena è stato bello e stimolante. L’ho osservato mentre lavoravamo in studio e ci siamo anche divertiti…Avevo circa 12 anni. Ascoltavo i Migos e le loro prime tracce, la trap nel 2014/2015 era un genere nuovo.Molto! Crescendo in America e in una famiglia appassionata di hip hop sono sempre stato immerso in quella cultura.In Italia Dark Polo Gang, Mambolosco, Gue Pequeno, Marracash In America Migos e Future.Penso che testi come quelli del genere trap ci sono sempre stati, anche nella musica rock, ma essendo un genere nuovo la gente deve ancora abituarsi probabilmente...Penso che per diventare big sono importanti, oltre alla musica, il look, la cura del profilo Instagram e l’immaginario che si evoca. Occorrono tante caratteristiche e doti, io cerco di curare tutti questi aspetti.