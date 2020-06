Pallanuoto: l'Italia disputerà un quadrangolare a Ostia dal 28 al 30 luglio

L’Italia di pallanuoto maschile disputerà un quadrangolare contro la Spagna e il Montenegro dal 28 al 30 Luglio ad Ostia. All’evento parteciperanno oltre alla Spagna e al Montenegro, l’Italia A e l’Italia B. L’Italia di pallanuoto femminile dal 23 al 25 Luglio sfiderà a Ostia in un quadrangolare l’Italia B, una rappresentativa composta da giovani giocatrici di pallanuoto e una selezione delle migliori straniere del Campionato di Serie A che è stato annullato a Marzo per il Covid 19.Nei prossimi mesi con date da decidere, l’Italia di pallanuoto femminile dovrebbe disputare un quadrangolare. Da stabilire la sede e le altre tre squadre partecipanti. Ci sarebbero trattative per fare partecipare a questo evento la Spagna, il Montenegro e la Croazia. Per il momento però non c’è niente di ufficiale. Questi quadrangolari saranno utili al Settebello e al Setterosa per la preparazione, fondamentale per raggiungere una condizione fisica eccellente, importante per vincere le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo del 2021.