Calcio, Livorno: salta la cessione della società all'imprenditore libanese Majd Yousif

In Serie B è saltata la cessione del Livorno all’imprenditore libanese Majd Yousif. La società toscana rimane al presidente Aldo Spinelli. La cessione è stata annullata perché Majd Youssif è stato arrestato tra Ablasserdam e Sliederecht vicino Rotterdam in Olanda, per riciclaggio di denaro nella sua attività di car sharing, la vendita di auto elettriche, con la sua azienda Share’ngo. Yousif doveva arrivare in Italia per firmare il contratto per acquistare il Livorno, dopo 4 mesi di trattative con Spinelli.Tutto era pronto. Spinelli e Yousif dovevano presentarsi davanti a un notaio, per concludere. Yousif aveva pronto un bonifico necessario per diventare il nuovo proprietario del Livorno. Spinelli è però determinato a cedere la società toscana. Secondo indiscrezioni presto dovrebbe incontrarsi a Montecarlo con Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juve, il quale dovrebbe presentargli alcuni suoi amici imprenditori, che sarebbero interessati ad acquistare il Livorno.