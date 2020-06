Premier League: il tecnico dell'Everton Ancelotti e i calciatori si tagliano gli stipendi del 30%

In Premier League, la Serie A dell’Inghilterra, il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti e i calciatori si tagliano gli stipendi del 30% per il Covid 19. L’accordo raggiunto riguarda 4 mesi, da Marzo a Giugno. Lo ha comunicato l’amministratore della società inglese, Denis Barrett Baxendale. Il taglio degli stipendi consentirà all’Everton di pagare gli stipendi ai dipendenti. I tifosi della squadra inglese hanno rinunciato a farsi rimborsare l’abbonamento. I soldi risparmiati, serviranno alla società per aiutare le persone più bisognose dopo i problemi economici, in seguito all’emergenza Coronavirus.L’Everton giocherà il 21 Giugno contro il Liverpool in Premier League. La partita forse non si giocherà allo Stadio “Godison Park”, dove l’Everton disputa le gare in casa. Potrebbe disputarsi a porte chiuse, in campo neutro a Southampton, per evitare i possibili assembramenti dei tifosi dell’Everton, fuori dello Stadio “Godison Park”. La Lega di Serie A dell’Inghilterra deciderà in modo definitivo, molto probabilmente nei primi giorni della prossima settimana.