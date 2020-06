Professore universitario azzannato da due pitbull

- Un grave episodio è avvenuto a Cisternino, in provincia di Brindisi, dove il Prof.Prete, accademico dell'Università di Bari, è stato aggredito da due pitbull dei vicini mentre si trovava nel giardino della propria abitazione, in contrada Montanaro. Secondo una prima ricostruzione i due cani avrebbero scavalcato la recinzione attaccando l'80enne in più parti del corpo.Sono stati i vicini che, accorgendosi di quanto stava accadendo, sono intervenuti in soccorso dell'anziano, placando la furia degli animali domestici che prima d'allora non avevano dato segni di aggressività. L'accademico è stato trasportato all'Ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, seppur la prognosi rimane riservata.