Regionali Puglia: prima uscita di Raffaele Fitto, insieme a Giorgia Meloni

BARI - La prima uscita da candidato presidente della Regione Puglia, Raffaele Fitto l’ha voluta fare accanto alla leader del suo partito, Giorgia Meloni, colei che più di chiunque altro ha creduto, mesi e mesi fa, nella sua candidatura e con determinazione e lungimiranza è riuscita a spuntarla al tavolo della coalizione. L'evento si è tenuto presso una nota Villa barese nella mattinata di mercoledì 24 giugno 2020.“Il centrodestra ha scelto come candidato alla regione Puglia la persona che i sondaggi davano come maggiormente gradita per i cittadini, Raffaele Fitto. Si parla tanto del tempo che ci abbiamo messo per trovare gli accordi, almeno noi li troviamo gli accordi. Gli altri non li trovano. Noi del centrodestra troviamo una soluzione, le nostre visioni sono compatibili, vinciamo insieme e poi lavoriamo e governiamo bene. E non stiamo a litigare ogni giorno come fa la maggioranza di governo", ha detto durante la conferenza stampaGli ha fatto eco: “Faccio un ringraziamento particolare a Giorgia Meloni non soltanto per il lavoro che abbiamo iniziato con il progetto politico ma anche per la sua determinazione e la sua lungimiranza: se oggi il centrodestra è unito lo si deve a tutti ma il mio grazie va, in modo particolare, a lee. La Puglia necessita di un profondo cambiamento nella gestione del governo. Abbiamo bisogno di cambiare profondamente per affrontare le grandi sfide e le urgenze che sono all'ordine del giorno. Penso al dramma dell'Agricoltura, alla grande questione della Sanità, all'incapacità di usare le risorse europee. A ogni critica e problema da parte nostra seguirà una proposta seria e credibile. Abbiamo l'ambizione di mettere in campo una classe dirigente seria, non parleremo di problemi ma di soluzioni”.