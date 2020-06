Rifiuti ingombranti, Sos Città: "Che fine hanno fatto i controlli?"

BARI - Da qualche settimana sembra che tutto d'un tratto sia scomparsa la tematica della tutela dell'ambiente e della pulizia e il decoro della nostra città. Gli angoli delle strade in particolare, lì dove non è ancora partito il porta a porta, si riempiono di rifiuti e ingombranti."I cittadini da diversi giorni ci segnalano la presenza di rifiuti e ingombranti abbandonati in tutta la città. Nessuno vede nulla e nessuno viene sanzionato e questo non va bene perchè l'opera degli incivili in questo modo viene addirittura giustificata","Dove sono finiti i controlli? E le utilissime fototrappole? Le segnalazioni arrivano da tutte le parti: Carrassi, san Pasquale, Stanic, Japigia, Libertà ecc. Questo tipo di fenomeno va contrastato con un grande monitoraggio, soprattutto delle zone in cui maggiormente si verificano tali situazioni, al fine di sanzionare e punire i trasgessori. Noi ringraziamo l'Amiu per tutti gli interventi di pulizia che effettua anche su nostra segnalazione, ma non possiamo esimerci dal chiedere al sindaco Decaro e all'assessore Petruzzelli un maggiore impegno da questo punto di vista, anche al fine di non vanificare tutti gli sforzi fatti in questi anni per migliorare la situazione!",