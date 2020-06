Serie B: il Benevento pareggia, ok Spezia e Cittadella

Nella trentesima giornata di Serie B il Benevento pareggia 0-0 a Empoli. La squadra di Filippo Inzaghi è prima in classifica da sola con 73 punti e si avvicina alla promozione in A. Diventa molto interessante la corsa al secondo posto, che garantisce la seconda promozione diretta in Serie A. Frena il Crotone che non va oltre lo 0-0 a Perugia ed è secondo a 51 punti. Lo Spezia vince 3-1 a Verona col Chievo ed è terzo a 50 punti a un solo punto dal Crotone.Il Cittadella vince a sorpresa 2-0 a Frosinone, è quarto a 49 punti a due punti dai calabresi. L’Entella Chiavari vince 1-0 in Liguria con la Salernitana e si porta a 41 punti,+8 sulla zona play out. Debutta con una sconfitta Davide Dionigi sulla panchina dell’Ascoli. I marchigiani perdono 2-1 a Venezia e restano quartultimi a 32 punti. Il Pisa vince 2-1 allo Stadio “Arena Garibaldi” col Pescara ed ha 40 punti. Nella bassa classifica vincono le ultime tre squadre. Il Livorno, ultimo a 21 punti vince incredibilmente 3-2 in trasferta con la Juve Stabia. Il Cosenza terzultimo a 30 punti vince 2-0 a Cremona. Il Trapani penultimo a 28 punti supera 3-0 in Sicilia il Pordenone.