Serie A: Juve forza quattro. Demolito il Lecce

(credits: Juventus Fb)

- Nell’anticipo della ventottesima giornata, la Juventus ha travolto il Lecce per 4 a 0, incrementando i punti di distacco in classifica dalle inseguitrici. L’espulsione per rosso diretto di Lucioni al 31’ ha spianato la strada della vittoria agli uomini di Sarri, che nella ripresa hanno dilagato.Al 53’ Dybala ha aperto le marcature con un tiro dal limite dell’area che si è insaccato nel sette. Cristiano Ronaldo ha poi firmato il raddoppio su calcio di rigore al 62’, concesso per fallo in area di Rossettini sul fenomeno portoghese.Nel finale Higuain e De Ligt hanno incrementato il bottino. All'83' l’attaccante argentino, servito con un colpo di tacco da Ronaldo, ha battuto facilmente l’estremo difensore avversario e all'85' il difensore olandese ha messo in rete con un colpo di teta su assist di Douglas Costa.