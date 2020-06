Serie B: ipotesi orari per le partite

In Serie B alla ripresa del campionato nel weekend del 20 e 21 Giugno, dopo lo stop per il Covid 19, probabili due ipotesi di orari per le partite, che si disputeranno a porte chiuse. Si dovrebbe giocare alle 18,30 o alle 19, e alle 20,30 o alle 21. In tutte le giornate dovrebbero esserci l’anticipo del venerdì trasmesso dalla Rai, la maggior parte delle gare il sabato e la domenica, e il posticipo del lunedì. Dazn che ha l’esclusiva del Campionato di B, trasmetterà tutte le altre partite dal sabato al lunedì.Tre saranno i turni infrasettimanali, il 30 Giugno, il 14 Luglio, e il 28 Luglio, nei quali tutte le gare si dovrebbero giocare la sera in contemporanea. Il Presidente della Lega B Mario Balata ha dichiarato: ”Se continuerà il trend del calo di contagi del Covid 19, potrebbe esserci l’alleggerimento della quarantena, in caso di un calciatore positivo. Noi ripartiamo in Serie B, con la speranza di finire il Campionato. Poi c’è l’elemento imponderabile che sfugge al nostro controllo. Speriamo che questo trend positivo continui nei prossimi giorni. Spero che da Luglio, se i dati dell’emergenza Coronavirus dovessero continuare a scendere per quanto riguarda i contagi, si possano riaprire in modo parziale gli stadi ai tifosi”.