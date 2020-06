Juventus: Higuain si infortuna in allenamento

In Serie A, l’attaccante argentino della Juve Gonzalo Higuain si è infortunato in allenamento. Ha avuto un risentimento muscolare alla coscia destra. Nessuna lesione muscolare. Higuain sarà seguito dai medici della società bianconera nei prossimi giorni, fino alla guarigione. E’ in dubbio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in casa col Milan che si disputerà il 12 Giugno.Higuain è in forse anche per la ripresa della Serie A dopo il 20 Giugno. Un problema importante questo, per l’attacco della Juve, perché si giocherà ogni tre giorni. Higuain dopo un periodo di quarantena, poiché è tornato in ritardo dall’Argentina dove ha assistito la madre malata, aveva ripreso ad allenarsi da qualche settimana prima in modo individuale e dopo in gruppo. Il suo contratto scade a Giugno 2021 e nei prossimi mesi si deciderà se rinnovarlo o se andrà via dalla Juve.