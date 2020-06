(credits: Ssc Bari)

- La Serie C ripartirà dai playoff. A stabilirlo è stato il Consiglio Federale riunitosi nella giornata di lunedì 8 giugno 2020 in Roma. La decisione dell'organo della Figc soddisfa in particolare la SSC Bari. Il club biancorosso, nelle scorse settimane, si era fermamente opposto all'applicazione di criteri dettati da complessi calcoli matematici che potessero decretare a tavolino la quarta squadra da poter promuovere in Serie B con Monza, Vicenza e Reggina.Dopo la ripresa, prevista per il 1 luglio, il Bari potrebbe scendere in campo il 18 luglio al San Nicola nella gara secca e valida per i quarti di finale. Per poter accedere alle semifinali e alla finale, da disputarsi in campo neutro, basterà non perdere. Ma questo quadro, anticipato nel pomeriggio di oggi da fonti vicine alla società biancorossa, dovrà essere confermato con un prossimo comunicato della Lega Pro.