Serie A: il turno n.27 dice 33 reti

(credits: Juventus Fb)

- Sarà stata per la rabbia di aver dovuto interrompere (e forzatamente) per l'emergenza legata al Covid-19. Sarà per l'assenza del pubblico quale crudele e inappellabile giudice verso il campo che la ventisettesima giornata della Serie A 2019-2020 ha riservato una piacevole sorpresa nel computo finale delle segnature. Ben 33 le reti realizzate, di cui due i 4-1 esterni che hanno deciso altrettanti scontri per la salvezza con Lecce-Milan prima e con Genoa-Parma poi.