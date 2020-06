Serie A, ipotesi nuova data: annullato il Campionato Primavera

Il Consiglio di Lega ha ipotizzato il 12 Settembre come data di inizio della Serie A della prossima stagione. Prima che questa data diventi ufficiale la Lega di Serie A dovrà attendere le decisioni del Comitato Esecutivo dell’Uefa, sulle date di inizio delle Coppe Europee della prossima stagione. La Serie A dovrà terminare entro il 23 Maggio 2021 perché le società dovranno concedere i calciatori alle Nazionali, per la preparazione agli Europei che si giocheranno a Giugno del 2021. Ci saranno dei turni infrasettimanali in date da stabilire.Il problema per la prossima stagione di Serie A sarebbe un nuovo stop per il Covid 19, che impedirebbe la conclusione del torneo e in questo caso si giocherebbero molto probabilmente i play off e i play out, come è stato deciso dal Consiglio Federale l’8 Giugno. E’ stato annullato il Campionato di Calcio Primavera 1 per il Covid 19. Era stato sospeso a Marzo in attesa di una decisione definitiva. Lo scudetto non sarà assegnato. Annullato anche il Campionato di Calcio Primavera 2 per l’emergenza Coronavirus. Sono state promosse nel Campionato di Calcio Primavera 1 il Milan e l’Ascoli. Si giocherà in una data da decidere solo la finale della Coppa Italia di Calcio Primavera tra la Fiorentina e l’Hellas Verona, che era stata rinviata il 10 Aprile per il Covid 19.