Atletica Leggera: nuove date del calendario internazionale

La Iaaf la Federazione Internazionale di Atletica Leggera ha deciso le nuove date del Calendario Internazionale. L’11 Agosto si correrà il meeting di Turku in Finlandia. Il 14 Agosto si correrà a Montecarlo nel Principato di Monaco. Il 16 Agosto si svolgerà il meeting di Gateshead in Gran Bretagna. Il 20 Agosto è in programma un meeting a Szekesfervar in Ungheria.Il 23 Agosto si corre a Stoccolma in Svezia. Il 2 Settembre ci sarà il meeting di Losanna in Svizzera. Il 4 Settembre si correrà a Bruxelles in Belgio. Il 6 Settembre si svolgerà il meeting di Parigi in Francia. L’8 Settembre si correrà a Ostrava nella Repubblica Ceca. Il 15 Settembre è in programma una corsa a Zagabria in Croazia. Il 17 Settembre a Roma si svolgerà allo Stadio “Dei Marmi” il Golden Gala.Il 19 Settembre si correrà a Shanghai in Cina. Il 26 Settembre è in programma il meeting di Nairobi in Kenia. Il 4 Ottobre si svolgerà il meeting di Eugene negli Stati Uniti d’America. Il 9 Ottobre si correrà a Doha in Qatar. Il 17 Ottobre è in programma il meeting di Pechino in Cina.