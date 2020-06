Pallamano maschile: il Conversano conferma l'allenatore Alessandro Tarafino

In Serie A di pallamano maschile, il Conversano ha confermato l’allenatore Alessandro Tarafino per la prossima stagione. Rimangono in Puglia i giocatori Pasqualino Di Giandomenico, Ignazio Degiorgio Jacopo Lupo, il capitano Umberto Giannoccaro e Vito Carso. Confermati il tecnico in seconda Pino Fanelli, e il preparatore dei portieri Leonardo Lopasso. Acquistati dal Noci Ale Di Caro, e gli under Roberto Bucco, Francesco Marangelli e Giuseppe Giannuzzi.Ceduti Pedro Hermones al Bolzano, Nicolas Dainese al Pressano Ardian Iballi al Cassano Magnago e Endrit Iballi al Bressanone. Il presidente Giuseppe Roscino dovrà ingaggiare altri giocatori, probabilmente un portiere, due difensori tre centrocampisti, e due attaccanti per rinforzare in modo adeguato la squadra pugliese. Il Conversano nel prossimo torneo di Serie A, cercherà di vincere lo scudetto, dopo che in questa stagione il campionato è stato annullato per il Covid 19.