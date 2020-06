Spiagge Sicure, Ruggiero (M5S): “416 mila euro per 13 Comuni della Puglia”

“Sono 13 i comuni pugliesi litoranei che potranno avere accesso al finanziamento di 32 mila euro ciascuno, per un totale di 416 mila euro, da impiegare nella prevenzione e nel contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione durante la stagione estiva. È quanto prevede l’allegato alla circolare del 5 giugno scorso con cui il Ministero dell’Interno ha reso noti i Comuni hanno diritto alle risorse dell’iniziativa ‘Spiagge Sicure – Estate 2020’. In Puglia le città litoranee interessate sono: Giovinazzo, per la provincia di Bari; Vico del Gargano, Isole Tremiti, Lesina e Monte Sant’Angelo, per la provincia di Foggia; Salve, Vernole, Castrignano del Capo, Santa Cesarea Terme, per la provincia di Lecce; Ginosa, Pulsano, Leporano e Manduria, per la provincia di Taranto”. Lo afferma la deputata pugliese del“I comuni destinatari del finanziamento –- sono stati individuati in base al maggior numero di presenze nelle strutture ricettive, ricavate dai dati ISTAT relativi al 2018, e a determinati criteri: non essere capoluogo di provincia; avere una popolazione non superiore a 50 mila abitanti alla data del 1° gennaio 2019; non essere stato destinatario di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell’interno o per altre iniziative previste dal decreto interministeriale 18 dicembre 2018. Per avere accesso alle risorse – evidenzia la deputata - i comuni interessati dovranno semplicemente inoltrare la richiesta, compilata seguendo le indicazioni contenute nella circolare ministeriale, alla Prefettura di competenza.I fondi messi a disposizione –- potranno essere impiegati per l’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, le prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale di Polizia locale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature, la promozione di campagne informative volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti, e l’attività di verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale e dei protocolli di sicurezza, nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Con questi aiuti diamo un sostegno concreto ai Comuni nella lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale, aiutando i commercianti che rispettano le regole e aumentando la sicurezza delle nostre spiagge” conclude la deputata.