Tennis: Berrettini giocherà a Nizza e a Kitzbuhel

Matteo Berrettini disputerà due tornei di esibizione di tennis maschile, per mantenersi in forma in vista della ripresa della stagione, prevista dopo il 3 Agosto. Berrettini parteciperà da sabato 13 Giugno, al torneo “Ultimate Tennis Show Down” di Nizza in Francia. A questo evento parteciperanno anche i tennisti Tsitsipas, Goffin, Auger Aliassime, Paire, Gasquet, Pouille e Popyrin.Si giocherà a porte chiuse con set brevi, e raccattapalle con mascherine e guanti. Berrettini disputerà anche il torneo di Kitzbuhel in Austria, dal 7 all’11 Luglio. A questa esibizione saranno presenti anche i tennisti Monfils, Rublev, Khachanov, Coric e Novak. Si giocheranno due gironi, le semifinali e la finale, sempre a porte chiuse, senza spettatori, per evitare i possibili assembramenti e i contagi del Covid 19. Berrettini non parteciperà ai Campionati Assoluti di Todi, che si dovrebbero svolgere dal 15 Giugno se gli sviluppi del Coronavirus lo consentiranno.