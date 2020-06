Tony Maiello torna in una nuova veste

La copertina del singolo Non fa mai male di Majello

Torna sulla scena musicale Tony Maiello con il nuovo singolo 'Non fa mai male' e lo fa in una nuova veste. Il cantautore, che ha scritto per molti artisti come Laura Pausini, Giorgia, Francesco Renga, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Annalisa, Il Volo, da il via ad un nuovo percorso artistico sotto il nome di“Ho scelto il nome “Majello” per dividere i miei lavori. –In cuor mio mi è sempre piaciuto sperimentare, ma con il percorso che ho creato con “Tony Maiello” è stato sempre abbastanza difficile proporre sound diversi da quelli con cui ho abituato le persone che mi seguono. Da qui nasce l’esigenza di creare un percorso alternativo, una sorta di doppia personalità.”“‘Majello’ è tutto il contrario di ‘Tony Maiello’ –– Con questo nuovo progetto darò totalmente libertà di espressione all’altra parte di me, quella rimasta sempre un po’ soffocata dalla scrittura tradizionale. Voglio divertirmi e questo mi sembra il modo giusto per farlo, senza cancellare o rinnegare tutto quello che c’è stato prima e che comunque ci sarà ancora in futuro.”“Non fa mai male” è uscito su etichetta Supernova, è stato scritto dainsieme amixato da Sabatino Salvati presso Up Studio e masterizzato da Marco D’Agostino presso 96Khz Mastering Studio.