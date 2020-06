Vince cifre a sei zeri per due volte al 'gratta e vinci' in meno di tre anni, ora è un multimilionario

STATI UNITI - Vincere alla lotteria è una fortuna che capita a poche persone nella vita. Vincere due volte nell'arco di tre anni è capitato però a 50enne americano che ha ottenuto quasi 4 milioni di dollari (pari a circa 3,5 milioni di euro). Evento che solitamente, anzi, raramente avviene massimo una volta nella vita.Il fortunato vincitore è Mark Clark, 50 anni, della contea di Monroe, Michigan, Stati Uniti. Il primo biglietto fortunato è stato giocato nel 2017. Grazie a quella vincita aveva già potuto stappare lo champagne, visto che aveva vinto ben 4 milioni di dollari che gli ha consentito di smettere di lavorare e permettergli di andare a pesca con suo padre.Lo scorso fine settimana, un'altra giocata, ancora da 4 milioni di dollari. "Sono veramente entusiasta. Due volte in tre anni. Ho pensato che fosse troppo bello per essere vero. Le possibilità di vincere due volte in così breve tempo sono praticante inesistenti", ha detto l'uomo ABC News, un'emittente televisiva statunitense.Mark Clark, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha spiegato che deve la sua eccezionale fortuna a un porta fortuna che ha ricevuto da suo padre circa dieci anni fa, con il quale gratta i suoi biglietti. "Mio padre, purtroppo è morto un anno fa per problemi di salute”.