A Emanuele Battista il primo premio “Piedigrotta Barese” 2020

U buatte di Emanuele Battista

Ce jì u avèsse sapùte, de cudde fatte ca stève aschennùte,

non m’avèsse state accòme a nu baccalà: a penzà, a chiange e ad aspettà.

Avèsse, ‘mbèsce, pegghiàte nu buatte e fatte na cose… sì, da matte.

Jìnde ng’aveva mètte o mègghie o mègghie, ca pure iosce m’aveva dà la règghie.

U addòre de la sèmmue ‘ngrammenàte, le menuìcchie e du bèlle strascenàte.

U profùme de le fasùle e cime de rape, ca u tènghe angòre ‘ngape.

U sapòre de patàne ris’e cozze, popìzze e sgagliòzze.

Nu stèzze de pane jìnd’o ragù, nu sfizzie ma’ prevàte chiù.

U remòre de la credènze p’arrebbà la carteddàte, che le mane tutte ‘ngelesciàte.

E le sassanìdde e le castagnèdde e l’ècchie de sanda lecì, e scarcèdde.

Nu stèzze de robbe menza strazzàte, ca devendàve nu renzèle recamàte.

Ma po’ velève mètte tutte le paròle ‘dialètte.

La vosce ca pure ce iève arrabbiàte e gredàve iève sèmme aggrazziàte.

U borotàlche u smald’e u rossètte, ca te facève chiù berafàtte de na subrètte.

E po’ apprìme d’achiùte, aveva mètte nande do cose asselùte.

La simbatì e la resàte ca pe tutte tenìve astepàte.

E achsì, acquànne me venève la malingonì e de te tenève la nostalgì,

Na sola cose asàtte –asàtte: avèva aprì nu muèrse u buatte.

Si è conclusa l’edizione 2020 della “Piedigrotta Barese”, ideata da Vito Signorile per il Centro polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, organizzata in collaborazione con la Commissione Culture del Comune di Bari, presieduta dal dott. Giuseppe Cascella e con Radio PoPizz-TV di Renzo Belviso. La Giuria, presieduta dal prof. Aldo Luisi e avente come componenti Giuseppe Cascella, Filippo Melchiorre, Elena Candeloro e Vito Signorile, ha proclamato le Poesie vincitrici: prima classificata: “U Buatte” di Emanuele Battista, seconda classificata (Ex Aequo): “Velèsse” di Savino Morelli e “Aria dolge” di Elisa Ferorelli, terza classificata: “La pavure de cambà” di Vito Bellomo.Sono risultate vincitrici le seguenti Canzoni: 1ª “Qualunque” di Davide Ceddia, 2ª “La Varchecèdde” di Massimo De Dominicis, 3ª “La Rezze” di Giuseppe Carone.Nel corso delle tre serate è stato presentato uno straordinario reperto video della Piedigrotta barese del 1992, dedicata ad Alfredo Giovine, in cui presero parte tantissimi operatori, artisti e intellettuali dell’epoca (per citarne alcuni insieme a Vito Signorile: Vito Maurogiovanni, Ettore De Marco, Vito Carofiglio, Raffaele Nigro, Cris Chiapperini, Mario Mancini, Antonella Genga Pino Di Modugno, Mariolina De Fano, Gianni Giannotti, Nico Salatino, Michele Mirabella, Toti e Tata).La cerimonia di premiazione della "Piedigrotta Barese 2020" si terrà presso il Museo Civico di Bari (Centro storco), il 17 luglio alle ore 20.30 a cui (causa Covid-19), possono prendere parte i poeti e gli artisti che hanno partecipato alla Piedigrotta con un accompagnatore e i presidenti delle Associazioni oMaggio a Bari.L’8 luglio alle ore, 18 al Teatro Abeliano, ci sarà il Raduno dei poeti dialettali e delle Associazioni interessate, per avviare un dibattito sullo stato dell’arte e su ipotesi di manifestazioni tese alla rivalutazione del nostro dialetto e sulle modalità ritenute più idonee per indire Bandi e regolamenti di partecipazione ai Premi. Il nuovo premio di poesia “inedita” proposto da Vito Signorile sarà “Canti di Natale" che si svolgerà il 21 dicembre al Teatro Abeliano. Le opere dovranno pervenire entro l’8 dicembre. Il relativo regolamento, sarà perfezionato recependo le indicazioni più condivise dai poeti nel citato raduno, e potrà essere richiesto via mail al seguente indirizzo: info@teatroabeliano.com Hanno partecipato all’evento come ospiti gli attori ed i Gruppi: Antonella Genga, Enzo Strippoli, Nicola Valenzano, Maddalena De Marco, La Via del Blues, Betty Lusito, Anonima GR di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli.La poesia vincitrice: