Andrea Lelli presenta il nuovo album 'Il tempo qui ed ora'

MILANO - Con questo secondo disco, “Il tempo qui ed ora”, pubblicato dalla SanLucaSound di Manuel Auteri, Andrea Lelli ci regala un viaggio nel mondo del pop emozionale. I dieci brani che lo compongono sono caratterizzati da un suono moderno che, in certi momenti, strizza l’occhio al mondo dell’elettronica e che, con i suoi colori, ci restituisce visioni al limite dell’onirico.La collaborazione tra Renato Droghetti, nella veste di direttore artistico ed Andrea, è un gioco a due che garantisce coerenza artistica e sperimentazione. Peculiarità del lavoro sono i testi che legano il concetto del “tempo” alle esperienze che caratterizzano il percorso di crescita di ognuno di noi. Affronta l’amore, la libertà, la quotidianità, la consapevolezza.“Scale di grigi” è il brano scelto per diventare portavoce dell’album. Il singolo vanta un featuring con Iskra Menarini e ci racconta l’abbandono ed il disagio emotivo che questo stato provoca in ognuno di noi.Un altro brano da segnalare è sicuramente “La tua strada” che l’autore dedica a sua figlia Sofia.