Taranto: per il nuovo allenatore si fanno i nomi di Giannini e di Auteri

In Serie D il Taranto presto inizierà a pensare al futuro. Il direttore sportivo Danilo Pagni e il presidente Massimo Giove si stanno attivando per scegliere l’allenatore. Sarebbero stati avviati contatti con Giuseppe Giannini il quale presto potrebbe decidere se accettare o no. In corsa anche Gaetano Auteri che per il momento è impegnato col Catanzaro, nei play off di Lega Pro per la promozione in B. Giove avrebbe contattato il Padova per cercare di acquistare l’attaccante Pesenti. Interesse anche per la punta Andrea Magrassi della Virtus Verona.Pagni potrebbe impostare una trattativa col Licata per il difensore Porcaro. Al Taranto piacerebbe anche ingaggiare il portiere Loliva del Gravina e il difensore Passaro del Gelbison. Presto Giove dovrebbe decidere anche quando lanciare la campagna abbonamenti. Dipenderà però dall’evoluzione del Covid 19. Questo perché si dovrà stabilire se dal prossimo torneo di Serie D che inizierà a Settembre in data da decidere, si potrà o no tornare a giocare col pubblico sia pure in forma ridotta. Il ritiro precampionato potrebbe iniziare forse il 20 Agosto, in una località da stabilire.