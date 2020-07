Cataldo Cirulli, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato freddato con 7-8 colpi di pistola mentre era in motorino per recarsi a lavoro. L'agguato, avvenuto verso le 7 in via Urbe a Cerignola, non ha lasciato scampo alla vittima che è morta sul colpo. Sul caso indagano i carabinieri.