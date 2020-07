Ciclismo: il Giro d'Italia avrà due tappe in Puglia

Il Giro d’Italia che si svolgerà dal 3 al 25 Ottobre prevede due tappe in Puglia. La settima tappa venerdì 9 Ottobre partirà da Matera e terminerà a Brindisi. L’ottava tappa sabato 10 Ottobre inizierà a Giovinazzo nella Bat e terminerà a Vieste in provincia di Foggia. Ci saranno sette arrivi in salita di cui sei in alta montagna. La prima tappa il 3 Ottobre la Monreale-Palermo sarà a cronometro e di 15 chilometri. Una tappa l’8 Ottobre inizierà a Castrovillari e terminerà a Matera in Basilicata. Il 14 e il 19 Ottobre ci saranno due giorni di riposo.L’ultima tappa il 25 Ottobre sarà la Cernusco sul Naviglio-Milano e sarà una tappa a cronometro di 15,7 km. Il Giro d’Italia doveva svolgersi tra Maggio e Giugno ma è stato posticipato a Ottobre per l’emergenza Coronavirus. La corsa sarà trasmessa in diretta TV su Rai Due e su Rai Sport.