Calcio a Cinque Femminile:la Salinis Margherita di Savoia non si iscrive alla Serie A

La Futsal Salinis Margherita di Savoia non si è iscritta alla Serie A di Calcio a Cinque femminile per motivi economici. La presidentessa Maria Di Staso non ha trovato gli sponsor necessari per partecipare al torneo la prossima stagione. La Di Staso ha dichiarato:”Si chiude la nostra favola. Ringrazio tutte le calciatrici. Queste splendide atlete hanno vinto lo scudetto nel 2019. A Febbraio 2020 prima del lockdown sono state finaliste in Supercoppa Italiana. Erano seconde in classifica dietro il Real Statte con lo scontro diretto ancora da giocare prima dello stop per il Covid 19. Il torneo è stato poi annullato in modo definitivo in questa stagione per l’emergenza Coronavirus. Ora c’è tristezza per la mancata iscrizione.Non vedere la Futsal Salinis Margherita di Savoia ai nastri di partenza della Serie A di Calcio a Cinque femminile della prossima stagione è certamente una sconfitta per tutti”. La squadra della città della provincia di Foggia era una delle più forti in Puglia insieme al Real Statte. Quest’ultima, della provincia di Taranto sarà l’unica squadra della nostra regione che potrà nella prossima stagione cercare di vincere lo scudetto.