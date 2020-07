(credits: SSC Napoli Fb)

- Battendo per 2-0 il Napoli, l'Inter si conferma al secondo posto alle spalle della Juve campione d'Italia. Al Meazza i nerazzurri si aggiudicano una bella partita in cui il Napoli, soprattutto nel primo tempo ha saputo tener testa ai padroni di casa con le occasioni di Zielinski e Insigne.A firmare la rete del vantaggio interista è D'Ambrosio che in area di rigore calcia una palla servita da Bastoni. Il secondo tempo regala un pregevole raddoppio di Lautaro entrato al posto di Sanchez, mentre il Napoli non crea grandi grattacapi.Gli uomini di Conte vincono dimostrandosi superiori ai partenopei che però per lunghi tratti hanno pressato efficacemente gli avversari.