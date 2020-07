Costa Crociere: Neil Palomba nuovo vice presidente del gruppo Carnival

GENOVA – Costa Crociere annuncia importanti cambiamenti nella sua organizzazione come parte del più ampio sforzo di Carnival Corporation per migliorare le operazioni e mobilitare l'organizzazione a livello globale prima della ripresa delle crociere.Michael Thamm, Group CEO di Costa Group & Carnival Asia, aggiunge al proprio ruolo anche quello di Direttore Generale, e Mario Zanetti viene nominato Chief Commercial Officer di Costa Crociere con effetto immediato.Neil Palomba assumerà il ruolo di Executive Vice President e Chief Operations Officer di Carnival Cruise Line. Palomba continuerà a supervisionare la ripresa delle attività di Costa nelle prossime settimane per garantire una transizione fluida e al tempo stesso assumere le nuove responsabilità."L'attuale pausa nelle nostre operazioni ci ha dato l'opportunità di ridisegnare ogni aspetto del nostro business, dalla nostra strategia commerciale, al design del prodotto, inclusa la nostra struttura organizzativa, con l’obiettivo di essere ancora più forti quando riprenderemo le nostre crociere" ha dichiarato Michael Thamm, Group CEO, Costa Group e Carnival Asia "Ringraziamo Neil per l’eccezionale contributo che ha dato al successo di Costa Crociere negli ultimi sei anni e gli auguriamo il meglio per il suo nuovo ruolo all'interno della famiglia di brand Carnival".Mario Zanetti, avrà sede a Genova e assume la responsabilità di tutte le attività commerciali della Compagnia, riportando al CEO Michael Thamm. Manterrà anche il ruolo di Direttore Generale di Costa Group Asia.Negli ultimi due decenni, Mario ha dato un contributo significativo come Senior Executive all'interno di Costa Crociere. Ha ricoperto con successo posizioni chiave mostrando capacità imprenditoriali e di leadership. Nel suo ruolo di Direttore Generale di Costa Asia ha rafforzato la posizione di leadership della Compagnia in Asia attraverso lo sviluppo e l'implementazione di nuove strategie di business e il rinnovamento della flotta.