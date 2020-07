Domani Bari Pride in piazza della Libertà: le limitazioni al traffico

BARI - Si svolgerà domani, sabato 18 luglio, a partire dalle ore 18, in piazza della Libertà, il “Bari pride” organizzato dall’omonima associazione per richiamare l’attenzione pubblica sulle problematiche legate alla comunità LGBTQI e sulla legge contro l’omobitransfobia.Per consentirne il regolare svolgimento, con apposita ordinanza sono state previste le seguenti limitazioni alla circolazione:· sabato 18 luglio 2020, dalle ore 13.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in piazza della Libertà.