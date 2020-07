Doppia preferenza di genere, Pellegrino: “Ora il Consiglio dia prova di maturità politica”

BARI - “Un passo in avanti sicuramente importante ma non ancora decisivo. Ora sia il Consiglio regionale a dimostrare maturità politica e alto senso delle istituzioni approvando, a voto palese, una riforma elettorale che stabilisce equità e pari dignità nell’accesso alla vita politica. Noi come gruppo consiliare daremo pieno sostegno perché crediamo fortemente in questa legge, sulla quale tutte le forze politiche dovranno dire in Aula da che parte vogliono stare. Noi vogliamo stare dalla parte delle regole, delle regole uguali per tutti, senza alcuna disparità. L’approvazione della nuova legge elettorale può diventare il tratto distintivo di questa legislatura ormai ai titoli di coda. Perciò si evitino inutili giochetti e ripensamenti. In ogni caso l’atavico gap uomo-donna non si risolve solo con una legge elettorale, ma anche con interventi strutturali su welfare, maternità, occupazione e politiche familiari. Per questo la prossima legislatura regionale, indipendentemente da chi sarà forza di governo, metta in agenda questi temi per continuare il cammino appena iniziato”.Lo dichiara il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia,, a margine del primo via libera in VII Commissione al disegno di legge sull’introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale.