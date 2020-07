Emiliano: "Programma 2020-25 scritto dai pugliesi"

BARI - “Partirà da giovedì 30 luglio 2020, la scrittura del programma dei prossimi 5 anni. Sarà un grande processo di partecipazione, aperto a tutti, con dieci tavoli tematici e un evento che si terrà il 5 agosto in 10 stanze virtuali. Invito tutti i pugliesi e le pugliesi a essere parte attiva di questo grande momento di consultazione e progettazione. I punti programmatici che saranno frutto di questo approfondito ascolto e confronto saranno poi condivisi con tutti i rappresentanti della coalizione”.Con queste paroleapre a tutti la partecipazione per la scrittura del programma 2020-2025 della Regione Puglia. Per partecipare basta consultare il nuovo sito www.micheleemiliano.it: da oggi si può intervenire online su dieci tavoli tematici e lasciare un contributo scritto. E non è tutto.Sono aperte le iscrizioni per l’evento Futuro in Corso che si terrà il prossimo 5 agosto: l’invito è a registrarsi a una delle dieci stanze virtuali nelle quali, dalle ore 17 alle ore 20, si entrerà nel vivo del confronto sul programma. Ogni stanza virtuale è coordinata da persone esperte e qualificate. Tutto il percorso resta fedele a un metodo di partecipazione reale, trasparente e strutturata.Essendo l’evento aperto a tutti i pugliesi, si rivolge a una platea vastissima: per questo si è optato per ambienti virtuali, in modo da evitare assembramenti. Questa scelta rappresenta una novità importante, al passo con i tempi, e non toglie nulla alla validità del processo.La scrittura del programma è un momento di grande rilievo politico, perché proprio il programma è il perno della coalizione che si impegna poi a fare propri gli obiettivi e a realizzarli.