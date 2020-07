Estate in sicurezza: Asl Bari recluta nuovo personale per potenziare l’assistenza nei Pronto soccorso degli ospedali

BARI – La ASL mette in sicurezza i suoi ospedali in vista della pausa estiva e recluta nuovo personale per i Pronto soccorso con un bando aperto a medici non specialisti.Pur di garantire continuità assistenziale durante le ferie estive, l’azienda sanitaria locale è pronta a conferire trenta incarichi fino al 31 dicembre a laureati in Medicina e chirurgia, iscritti agli ordini professionali e a quanti hanno l’abilitazione all’esercizio della professione medica.I partecipanti al bando andranno a potenziare il personale nelle Unità operative di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza nei presidi ospedalieri di Bari e provincia per prevenire e fronteggiare eventuali criticità legate al periodo estivo, e per dare supporto agli specialisti in servizio, specie nella gestione del pre triage e nella presa in carico di codici bianchi e verdi, o per pazienti che necessitano di trasporto secondario.Prima di essere operativi i medici frequenteranno il corso per l’acquisizione dell’attestato di BLS-D, presso il Centro di formazione aziendale, qualora non ne fossero già in possesso. La copertura dei turni di servizio sarà sempre assicurata attraverso la copresenza di un dirigente medico strutturato.Per tutte le informazioni sul bando è possibile consultare l’albo pretorio sul sito istituzionale della ASL.