Grande delusione per i tifosi della Rossa che sono costretti a vedere Vettel e Leclerc partire dalle retrovie: rispettivamente 11° (già fuori dalla Q2) e 7°. A partire in prima fila nel Gp Austria sono le Mercedes, con Bottas che per soli 12 millesimi (1’02”939) si piazza in pole, affiancato da Hamilton. Al terzo posto si piazza Verstappen con la Red Bull, pronto a dare battaglia alle neo 'frecce nere', con accanto Norris della McLaren.