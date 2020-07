Fallisce assalto a portavalori: traffico in tilt

Sarebbero oltre 10 i malviventi entrati in azione per assaltare il portavalori sul tratto dell'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Cerignola est e Canosa. Secondo le prime ricostruzioni, nonostante l'utilizzo di mezzi pesanti ed escavatori, qualcosa non sarebbe andato secondo i piani ed il colpo è saltato.Il tentato assalto al blindato ha comunque comportato code di almeno 2 km su entrambi i sensi di marcia. Sul posto è intervenuta la polizia stradale insieme ai vigili del fuoco per le indagini di rito.