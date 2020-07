Neymar regala la Coppa di Francia al Psg

(credits: PSG Fb)

- Dopo il blocco del campionato a causa del Coronavirus, con titolo assegnato al Paris Saint Germain, in Francia si è tornati a giocare una partita ufficiale per l’assegnazione della Coppa di Francia. A conquistare il titolo è stato ancora il Psg, che si è imposto di misura sul Saint Etienne, in un match non molto ricco di emozioni e azioni degne di nota. La finale è stata decisa nel primo tempo.Al 14’ Neymar ha firmato il gol vittoria. Il giocatore brasiliano è stato bravo a ribadire in rete una respinta dell’estremo difensore avversario su un tiro di Mbappè, dopo che gli ospiti avevano colpito un palo al 5’. La vittoria dei parigini è stata agevolata anche dall'espulsione di Perrin al 31’ a causa di un brutto fallo ai danni di Mpabbè, che ha costretto l’attaccante francese a chiedere la sostituzione.Per gli uomini di Tuchel, si tratta della tredicesima Coppa di Francia vinta.