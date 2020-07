Il video del poliziotto che calpesta il collo della donna di colore provoca indignazione in Brasile

SAN PAOLO - La scena si è svolta il 30 maggio, in un famoso quartiere nel sud di San Paolo, ma le immagini hanno girato il paese dopo essere state trasmesse domenica sera dal programma "Fantastico", un programma con un vasto pubblico di TV Globo. In queste immagini, girate con un telefono cellulare, possiamo vedere una donna di colore, a faccia in giù, che prova a lottare, mentre un poliziotto esercita una forte pressione sul collo con un piede.Dopo alcuni secondi, alza l'altro piede per mettere tutto il peso sul collo della vittima. Un amico che lavora in un piccolo bar nel quartiere, dice di aver tentato di intervenire quando è stato brutalizzato dalla polizia. Dice anche che ha subito altre violenze che non appaiono nel video. Il governo dello stato ha annunciato domenica che i poliziotti erano stati sospesi dalle loro funzioni e che era stata aperta un'indagine."Le scene mostrate dal programma Fantastico sono disgustose, questo comportamento violento di alcuni agenti di polizia è inaccettabile", ha twittato il Governatore Joao Doria sulla scia della trasmissione del rapporto. A giugno, il governo di San Paolo ha annunciato l'istituzione di un programma di formazione per cercare di evitare gli abusi da parte della polizia.Ma la violenza della polizia è continuata in tutto il Brasile, nonostante la pandemia di coronavirus e l'enorme copertura mediatica della mobilitazione antirazzista globale che è seguita alla morte alla fine di maggio di George Floyd al ginocchio di un ufficiale di polizia bianco a Minneapolis, negli Stati Uniti. Stati Uniti. In questo paese di 212 milioni di abitanti, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, oltre la metà della popolazione è nera o meticcia e le disuguaglianze razziali sono radicate nella società.