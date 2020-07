Governance poll Sole 24 Ore, Emiliano: "Se voto oggi, ottime possibilità di vincere"

BARI - “Governance Poll 2020 ci dice che se si votasse oggi, in un contesto elettorale tripolare, col 40% di consenso di partenza avremmo ottime probabilità di vincere le elezioni. Cresciamo rispetto ai due anni precedenti. Nel 2019 eravamo al 38,2%, quindi +1,8 punti. Il dato è in linea peraltro con quello registrato nella recente indagine di Euromedia Reaserch sulle elezioni in Puglia.Il raffronto di Governance Poll viene fatto invece con le elezioni regionali 2015, nelle quali il centrosinistra sfiorò il 50 per cento in un contesto politico totalmente diverso da quello attuale”. E' il commento del presidente della Regione Puglia,a Governance Poll 2020 del Sole 24 Ore.