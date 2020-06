Hakimi si lega all'Inter

- Manca solo l'ufficialità, che arriverà a fine stagione, del 'colpo' Hakimi per l'Inter. Il 21enne marocchino spingerà sulla fascia destra nerazzurra per le prossime 5 stagioni per 5 milioni netti a stagione, mentre al Real Madrid, detentore del cartellino, andranno 40 milioni + 5 di bonus.Il matrimonio col terzino marocchino è arrivato dopo una mattinata caratterizzata dalle visite mediche effettuate alla clinica Humanitas di Milano e l'idoneità sportiva rilasciata dal Coni, dove ha trovato un piccolo gruppo di tifosi ad attenderlo. Terminate le formalità di rito, il neo nerazzurro ha lasciato Milano, per farvi ritorno nelle prossime settimane.