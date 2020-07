Il Lecce ko 3-2 a Bologna

Nella trentaseiesima giornata di Serie A il Lecce ha perso 3-2 a Bologna. Nel primo tempo al 2’ gli emiliani sono passati in vantaggio con Palacio, tiro di destro su passaggio di Barrow. Al 5’ hanno raddoppiato con Soriano, tiro da venti metri. Il Lecce è andato vicino al gol con Barak. La squadra di Sinisa Mihajlovic in contropiede. Barrow non ha inquadrato la porta. I salentini pericolosi con Falco. Al 29’ il Bologna propositivo.Barrow di destro ha colpito il palo. Al 47’ il Lecce ha segnato con Mancosu di petto dopo l’azione iniziata da Lucioni. Nel secondo tempo al 4’ Falco per i salentini ha centrato il palo. Al 20’ il Lecce ha pareggiato con Falco, tiro da pochi metri. Al 41’ Falco non ha avuto fortuna. Al 93’ il Bologna è ritornato in vantaggio con Barrow di destro dopo un contropiede. Una sconfitta immeritata per il Lecce. E’ terzultimo in classifica da solo con 32 punti.