Il Parco di Palagianello rinasce grazie ai finanziamenti regionali

PALAGIANELLO - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha inaugurato oggi la nuova area verde del Parco di Palagianello, in località Serrapizzuta, nel Tarantino. Il 13 agosto 2017 la zona fu colpita da un vasto incendio doloso che distrusse 79 ettari tra macchia e bosco, sconvolgendo la città, devastando gran parte del parco attrezzato cittadino all’interno del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” e sfiorando drammaticamente le abitazioni del centro storico.Dopo tre anni e grazie a un finanziamento regionale - tramite avviso rivolto ai Comuni - è stato possibile restituire il Parco alla comunità. I lavori, che hanno permesso tra le altre cose di installare nuove panchine, area giochi e una nuova staccionata, sono stati ultimati con la posa della segnaletica verticale e la ristrutturazione del chiosco.La rinascita del Parco di Palagianello si inserisce nel più ampio percorso che sta portando alla costituzione del Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”.“E’ uno spettacolo meravigliosomi rendo conto anche però del danno che è stato inflitto alla natura e alla comunità dall’incendio del 13 agosto 2017.Oggi comincia questa rinascita, esattamente in proporzione alle piante che stanno rinascendo. Riporteremo, dopo 40 anni, il cinema a Palagianello con un finanziamento regionale che consentirà, nei limiti dell’estate del COVID, di fare il possibile per animare questo luogo e far riprendere le buone abitudini a tutta la cittadinanza che potrà frequentare questo posto, al fresco, visto che siamo su una bella altura.Credo si potranno vivere delle serate bellissime. Colgo l’occasione per ringraziare tutti, la Regione Puglia, il sindaco, l’Arif, i volontari, la Protezione civile, la consigliera regionale Franzoso. Siamo una bella regione, pensiamo alla nostra terra. Questa è la bellezza di essere pugliesi, la bellezza della Puglia”.Nel corso dell’evento la Falconeria bergamotti e Yerax falconeria hanno dato vita a una dimostrazione di volo rapaci molto coinvolgente per il pubblico.