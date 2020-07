Riapertura Torre Quetta: personale Amtab impegnato nella gestione del parcheggio e nell'apertura dei cancelli d'ingresso

BARI - Questa mattina è stato compiuto un ulteriore passo verso la completa riapertura al pubblico della spiaggia di Torre Quetta. Come noto, a seguito dell’ordinanza del Tar Puglia n. 417/2020, il lido è tornato nella piena disponibilità giuridica dell’amministrazione comunale, ma ampie zone del complesso non sono ancora state liberate dall’ex concessionario.Proseguono tuttavia le attività per restituire ai cittadini nelle migliori condizioni possibili le aree man mano che vengono restituite all’amministrazione. A partire da ieri ruspe e mezzi meccanici sono al lavoro per spianare e livellare i ciottoli e ripristinare l’arenile: gli interventi dureranno circa dieci giorni e procederanno per lotti attraverso l’interdizione di aree delimitate di volta in volta, in modo che sia garantito l’uso pubblico della spiaggia nelle parti non interessate ai lavori.Quanto all’area di parcheggio, da oggi è il personale dell’Amtab ad occuparsene: l’apertura dei cancelli sarà garantita tutti i giorni della settimana, dalle ore 7 alle 22. Gli orari, in ogni caso, potrebbero essere riconsiderati in base alla effettiva fruizione della spiaggia.Tutte le aree interne, compresi il parcheggio e i camminamenti, sono state pulite e riordinate da squadre di Amiu Puglia, che garantiranno quotidianamente il servizio di pulizia fino al termine della stagione estiva. La manutenzione del verde è stata affidata invece al personale della Multiservizi, che in queste ore sta provvedendo a ripulire e manutenere le aree verdi presenti. I bagnanti potranno usufruire dei bagni e delle docce, che saranno igienizzati nell’ambito dei servizi di pulizia comunali.La Polizia locale, infine, assicurerà un servizio di pattugliamento dell’intera area durante la giornata.