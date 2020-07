Infrastrutture idriche e fognanti Pulsano Leporano e zone marine, dai prossimi giorni sopralluoghi tecnici dell’Aqp

BARI - "Per il progetto di completamento delle reti di acqua e fogna dei comuni di Pulsano e Leporano più zone mare, comunichiamo che, dalla settimana prossima, avranno inizio le attività di ricognizione puntuale delle infrastrutture idrico-fognarie dell’agglomerato di Pulsano, Leporano e relative zone mare da parte dell'Acquedotto pugliese, previa intesa con gli Enti comunali interessati". Così in una nota, assessore allo Sviluppo economico."In particolare -le operatività di campo riguardano l'esecuzione di rilievo piani altimetrici delle strade interessate, nonché di indagine dei sottoservizi in uso che sono sottoposti agli studi di valutazione del rischio archeologico, indagini di natura geognostica del sottosuolo.Tali attività consentiranno di poter portare a termine, nel rispetto delle richieste delle Amministrazioni interessate, la progettazione definitiva delle opere infrastrutturali che potranno assicurare il servizio idrico e fognante con percentuale prossima al 100% dei residenti delle comunità di Pulsano, Leporano e zone mare.Il calendario dei lavori prevede oltre a questa fase, che terminerà a fine luglio, poi l'avvio dei servizi tecnici di ingegneria e supporto della redazione, della progettazione definitiva esecutiva e del coordinamento della sicurezza per quanto riguarda i progetti, per una durata massima di 60 giorni e quindi con termine ultimo il 15 ottobre.Successivamente ci sarà la presentazione del progetto definitivo per il parere di nulla osta da parte di tutti gli Enti preposti (autorizzazioni per il vincolo paesaggistico, storico-archeologico, idrogeologico) entro la fine del 2020.Poi seguirà l'adeguamento del progetto definitivo, le prescrizioni e le verifiche di validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.I servizi tecnici successivamente di ingegneria, supporto della redazione e della progettazione definitiva esecutiva e di coordinamento della sicurezza, rappresenteranno la seconda fase del progetto esecutivo e la conclusione di questa fase è prevista entro febbraio del 2021.Seguirà la gara d'appalto che sarà avviata entro la prossima estate.Queste tempistiche varranno per i tre lotti funzionali di cui già in precedenza abbiamo dato le indicazioni delle vie, che costituiscono buona parte dei territori di Pulsano, Leporano e zone mare sia per l’acqua che per la fogna.Seguo da molti anni con impegno la questione dei servizi idrici e fognanti della nostra provincia, in generale, e con le Amministrazioni comunali di Pulsano e Leporano si è creata una proficua collaborazione. Si porta a compimento il sogno di tanti pulsanesi, leporanesi, di tanti cittadini che vengono a villeggiare sulla nostra bella costa.Anche da parte del Presidente Michele Emiliano c’è l’impegno diretto per potenziare questi servizi, indispensabili per i cittadini, che oltre a garantire sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario assicurano sviluppo. Penso ai tanti operatori turistici, commercianti che potranno così migliorare la loro offerta, grazie alla copertura quasi al 100% della rete idrica e fognante. Parliamo infatti di una zona di pregio della nostra regione, dal punto di vista turistico e paesaggistico, che non ha nulla di invidiare ad altre località e che può certamente ambire al riconoscimento della prestigiosa Bandiera Blu",