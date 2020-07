Libri: ''Il Poncho Dei Papi' di Christian Gaston Illan e Maria Giulia Linfante

Un incontro speciale racchiuso nelle pagine di un libro. “Il Poncho Dei Papi” è il libro scritto dall'imprenditore Christian Gaston illan e Maria Giulia Linfante, un racconto nato da una terra lontana che ha portato un giovane, una famiglia e la tradizione di un popolo attraverso la pampa argentina fino al Vaticano.Quante volte ci siamo sentiti dire che i nostri sogni erano troppo grandi? Che non potevamo arrivare. Ebbene una testimonianza di perseveranza e coraggio di quando si crede fino in fondo ad un percorso. Quando l’amore per il proprio paese e la forza dei sogni superano gli ostacoli più imprevedibili.Un viaggio fra i colori di un paese caratterizzato da tanti volti ognuno con i propri desideri e tradizioni capaci di trasportarci per miglia e miglia alla scoperta che nulla è impossibile se si ha la forza di perseguirlo.Gli autori:Imprenditore di successo, appassionato di sociologia, opinionista calcistico televisivo e soprattutto founder del social network iLoby e CEO del progetto di networking Smart Villag[g]e Cloud. (https://www.smartvillagge.cloud/). Christian Gaston Illan, personaggio vulcanico di origine argentina racconta le emozioni del suo incontro con Papa Francesco in Piazza San Pietro a Roma e di un dono speciale che ha voluto consegnargli.Creativa e multitasking. Nella vita marketing specialist che accompagna Christian Gaston Illan nei suoi numerosi progetti. Co-founder del progetto Smart Villag[g]e Cloud, rimane affascinata dalla storia del suo compagno e della sua famiglia. Così insieme durante un pomeriggio d'estate decidono di mettere nero su bianco questa storia di popoli e culture.