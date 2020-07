(credits: Inter Fb)

- L'Inter si riprende il secondo posto, ma aumentano i rimpianti per i punti persi soprattutto nel post-Covid. Al Marassi i nerazzurri superano per 0-3 il Genoa che adesso è in serio pericolo retrocessione. Insieme a Lautaro e Lukaku, Eriksen scende in campo dal primo minuto.I ritmi non sono elevati, ma l'Inter ha le sue occasioni; i rossoblu rispondono con Pinamonti. Poi Lukaku rompe gli equilibri della gara che viene chiusa da Sanchez, l'uomo in più di Conte. Il cileno, entrato nel secondo tempo, è ancora una volta positivo. Il tris è firmato ancora dal belga che diventa tra i migliori marcatori nerazzurri. Un motivo in più per avere rimpianti.