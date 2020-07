Napoli-Sassuolo 2-0: Hysaj e Allan rilanciano gli azzurri

(SSC Napoli Fb)





- Il Napoli batte 2-0 il Sassuolo grazie alle reti di Hysaj e Allan tornando così alla vittoria dopo la sconfitta contro il Parma. Il Sassuolo, invece, dopo la sconfitta contro il Milan, non riesce a rialzare la testa. Per conquistare i tre punti, Gattuso rilancia Milik dal primo minuto e il primo tempo è prevalentemente di stampo napoletano. La partita del San Paolo è bella e movimentata. Il Napoli domina trovando diverse occasioni da gol, ma riuscendo a trovare la via del gol solo una volta, al 7' con Hysaj.Nella ripresa, il Sassuolo non si ferma e tenta più volte di acciuffare il pareggio trovandolo con Djuricic, ma la rete viene annullata dopo consulto Var. Stessa sorte al gol del temporaneo pareggio firmato da Caputo, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo consulto VAR. La rete annullata dà la spinta al Sassuolo per reagire e la partita si ribalta con il Napoli costretto a subire la spinta degli avversari. Il Sassuolo segna ancora con Berardi, ma anche questa volta il Var annulla tutto. Nei minuti finali di gara, il Napoli riesce così a chiudere il discorso trovando il 2-0 con Allan.