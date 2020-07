Milano, Healthy Color: Marcelo Burlon è il nuovo socio di Sfera Ebbasta e Andrea Petagna

Healthy Color, il coloratissimo Healthy fast food del cantante multiplatino Sfera Ebbasta e del calciatore di serie A Andrea Petagna in Via della Moscova a Milano si arricchisce della preziosa collaborazione di Marcelo Burlon, uno dei più innovativi stilisti del panorama contemporaneo, preparandosi nel contempo ad intraprendere un importante programma di espansione in Italia e all’estero attraverso nuove aperture, la prima attesa a Roma entro la fine dell’anno.Dopo aver raggiunto la notorietà internazionale grazie al suo brand di moda, l’imprenditore argentino che più di tutti ha saputo interpretare le tendenze del momento con assoluta genialità, diventa a tutti gli effetti socio del progetto inaugurato lo scorso ottobre dal calciatore e dal cantante acquistando il 33% delle quote societarie di Healthy Color, una realtà del tessuto milanese, già dotata di una forte identità e un ampio programma di sviluppo, confermato anche in era post Covid.“E' stata raggiunta un'intesa importante che garantisce un futuro di crescita e sviluppo di un progetto che non mancherà di sorprendere il proprio pubblico” - le parole di Alessandro Galleni, amministratore delegato di Healthy Color e coordinatore dell'operazione - “Healthy Color è un marchio giovane ma ben posizionato. Il lavoro svolto sul brand e sul piano industriale ha attirato sin da subito un notevole interesse da parte di numerosi investitori. Andrea Petagna e Sfera hanno fortemente voluto l'ingresso di Marcelo Burlon e tutti noi ne siamo entusiasti: è un imprenditore brillante, creativo e audace: tutto ciò di cui Healthy Color ha bisogno per il suo futuro.”Con l’ingresso di Marcelo – dichiara Andrea Petagna - continuiamo a lavorare in maniera ancora più ampia e condivisa sulla trasmissione di un messaggio di vita Healthy e di nutrizione corretta”“Marcelo Burlon ha una creatività innata – dichiara Sfera Ebbasta – sono contento che abbia deciso di sposare il progetto di Healthy Color. In un momento delicato come questo Il suo prezioso contributo darà un tocco di sana positività e di colore in più alla solida filosofia di Healthy”Healthy Color ha programmato nuove aperture in tutta Italia nei prossimi mesi attivando un piano di espansione in grado di rafforzare il giovane brand che ha rivoluzionato il mondo dell’healthy fast food in Italia. Healhy color si appresta così a divenire una vera e propria catena, presente nelle principali città italiane e non solo, diventando un punto di riferimento del mondo dell’healthy food di qualità. Sono stati programmati posizionamenti anche in alcune capitali europee. Intanto, la prossima apertura sarà a Roma, ed è prevista per la fine del 2020. Parallelamente Healthy Color ha attivato il programma franchising, che permetterà ulteriori sviluppi e aperture in tutta Europa.Healthy Color è un modo di concepire e vedere il mondo, sano e a colori. Healthy Color significa rispetto non solo nei confronti del proprio corpo ma principalmente verso il pianeta. Salute, Ecologia sono alcuni dei valori chiave che guidano il processo di ogni singola preparazione del nuovo Healthy fast food del celebre trio. Stare bene con sè stessi è prima di tutto quello che serve per stare bene con gli altri e con l’ambiente. Vivere HEALTHY è il primo passo per la ricerca della felicità, Vivere Color il secondo.