Il campionato mondiale di F1, dopo i stravolgimenti del proprio calendario dovuto al Covid-19, ha deciso di inserire per il prossimo 13 settembre una nuova tappa del suo circus: il Mugello, casa della Ferrari.L'occasione è data per festeggiare i 1000 Gp della Rossa, che ricorreranno proprio in quella data. L'Italia, così, ritorna ad essere almeno per quest'anno patria dei Gran premi, dato che al Gp Toscana, si affiancherà l'ormai storico Gp Monza.