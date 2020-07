(credits: Polizia di Stato)

- La polizia di Bari ha ritrovato nel giro di poche ore i monopattini della società fornitrice del servizio sharing mobility. La ricerca si è risolta in poche ore in quanto i mezzi sono dotati di Gps. I due mezzi per la circolazione urbana sono stati ritrovati al Cara di Bari Palese, mentre il secondo nella zona industriale in via Milella, dove è stato fermato un romeno di 63 anni, identificato dalle forze dell'ordine .