Puglia: sei arresti in 'Beagle boys'

Sei arresti sono scattati all'alba dai carabinieri per i reati di associazione a delinquere finalizzata a furto aggravato, alla ricettazione e riciclaggio. La banda era dedita lavorare tra Puglia e Basilicata colpendo Comuni e Polizia Municipale e sottraendo loro, tra novembre 2018 e l'agosto 2019, 24 pistole e un migliaio di munizioni, compiendo i furti con un'auto su cui veniva cambiato spesso il numero di targa ed aveva in dotazione una lastra d'acciaio antiproiettili, oltre a chiodi a tre punte da utilizzare in caso d'inseguimento.Per il buon esito dell'operazione, sono stati impiegati 50 carabinieri, affiancati nei comuni del barese da un'unità cinofila e un elicottero.