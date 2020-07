Radionorba Vodafone Battiti Live, serata trionfale in tv e sui social

BARI - Un successo senza precedenti ieri sera per la prima puntata su Italia 1 del Radionorba Vodafone Battiti Live. Primo programma delle reti Mediaset, primo in Italia sui target di riferimento, e secondo tra i programmi più seguiti solo alla rete ammiraglia Rai. La prima puntata della 18^ edizione dello show di Radionorba, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è stato visto complessivamente seguito da 7 milioni e 200 mila telespettatori con ben 1.611.000 telespettatori sul minuto medio per uno share complessivo del 9.5%.“Abbiamo riportato la musica live in tv, i primi in Italia, lo abbiamo voluto, ci abbiamo creduto e ci abbiamo lavorato duramente per un mese e mezzo ed ora non possiamo che essere felici di questo incredibile risultato”,. “Questo inizio scoppiettante ci dà una grande carica. Quest’anno la gente non può raggiungerci nelle piazze, per le ragioni a tutti note, ma siamo felici di portare la musica nelle loro casa e restituire al Paese la colonna sonora dell’estate italiana 2020”.Dicevamo che il Radionorba Vodafone Battiti Live è stato il primo programma in assoluto sui target di riferimento, i ragazzi sino ai 14 anni (15,1% di share) e le donne dai 15 ai 44 anni, battendo nettamente le reti ammiraglie di Rai e Mediaset.Incredibili infine i risultati ottenuti sui social, dove l’hastag #battitilive2020 è stato trend topic italiano su Twitter. Inoltre Radionorba ha raggiunto nella serata di ieri oltre mezzo milione di utenti sui suoi canali social.